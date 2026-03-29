Cos’è questo video che ha fatto litigare Italia e Bosnia Erzegovina nel calcio

Martedì Bosnia Erzegovina e Italia giocheranno l’ultimo spareggio che deciderà chi parteciperà ai Mondiali di questa estate, in programma fra Stati Uniti, Canada e Messico. Da giorni le discussioni intorno a questa partita riguardano un video mandato in onda dalla RAI dopo la precedente partita giocata dall’Italia, vinta giovedì sera contro l’Irlanda del Nord. Si vedono alcuni giocatori della Nazionale esultare per la vittoria ai rigori della Bosnia Erzegovina contro il Galles, nella partita che avrebbe definito la prossima avversaria dell’Italia.

Quei festeggiamenti sembrano indicare che i giocatori dell’Italia preferissero la Bosnia Erzegovina, e non il Galles, come avversario. Ne sono nate molte polemiche, alimentate anche dalla reazione ufficiale della Federazione calcistica bosniaca, che attraverso i suoi canali social ha definito il comportamento dei giocatori italiani «una mancanza di rispetto» e un segno «di arroganza». «Ne terremo conto a Zenica», diceva il post. Zenica è la città dove si giocherà lo spareggio.

Ma quel video è stato criticato anche in Italia, perché molti tifosi ritengono che possa motivare di più gli avversari e sia particolarmente fuori luogo per la squadra italiana, che ha mancato le due ultime qualificazioni ai Mondiali, in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022.

Il video, se non lo aveste ancora visto, è questo:

È stato mandato in onda dopo la fine della partita di giovedì fra Italia e Irlanda del Nord: i tempi regolamentari e i supplementari fra Galles e Bosnia erano terminati in pareggio e le due squadre si giocavano la qualificazione ai rigori. I giocatori sono Federico Dimarco e Pio Esposito dell’Inter e Guglielmo Vicario del Tottenham.

Il Galles è considerato un po’ più forte della Bosnia Erzegovina: è al 35esimo posto del ranking Fifa, la classifica per nazionali nel calcio maschile, e ha partecipato agli ultimi Mondiali, la Bosnia Erzegovina è 66esima in quella classifica e ha giocato i Mondiali l’ultima volta nel 2014.

Il video è circolato molto già venerdì e sabato dopo le polemiche è intervenuto sulla questione anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, che alla Gazzetta dello Sport ha detto di ritenere che nel video non ci fosse «niente di censurabile né di provocatorio» e ha definito la polemica «senza senso».

Sabato in una conferenza stampa organizzata dalla Nazionale italiana, Dimarco, uno dei giocatori che avevano festeggiato, ha detto che «non c’era l’intenzione di provocare gli avversari» e si è lamentato che quelle immagini fossero state mandate in onda.