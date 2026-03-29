Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone, la sua seconda vittoria consecutiva

Il pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka, in Giappone. È la seconda vittoria consecutiva – e la seconda in carriera – per Antonelli, che due settimane fa aveva vinto il Gran Premio di Shanghai, in Cina. Grazie a quest’ultima vittoria Antonelli passa in prima posizione della classifica piloti del mondiale: ha nove punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, che è arrivato quarto.

Kimi Antonelli è di Bologna, ha 19 anni ed è alla seconda stagione in Formula 1. Ci è arrivato con un percorso abbastanza eccezionale che ha aumentato fin da subito le aspettative nei suoi confronti. Era dal 2005 che un pilota italiano non occupava la prima posizione nella classifica piloti: allora ci riuscì il pilota romano Giancarlo Fisichella. Antonelli è anche il più giovane di sempre a raggiungere questo risultato, a 19 anni e 216 giorni.

A Suzuka, si è classificato secondo l’australiano Oscar Piastri, che guida una McLaren, e terzo il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc. L’altra Ferrari, guidata dall’inglese Lewis Hamilton, ha finito la gara in sesta posizione. L’ultimo pilota italiano ad aver vinto in Giappone fu Riccardo Patrese nel 1992.

Per via di una cattiva partenza Antonelli aveva perso la prima posizione, che però è riuscito a recuperare durante la gara, aiutato anche dall’ingresso della safety car, l’auto che entra dopo un incidente e compatta il gruppo poiché obbliga le auto ad andare a velocità ridotta mentre la pista viene sistemata.