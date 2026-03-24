È morto Gino Paoli

Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più famosi del Novecento, autore tra le altre canzoni di “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”, è morto a 91 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota.

Tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a colleghi come Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco e Fabrizio De André, Paoli fu uno dei più influenti e rispettati cantautori della cosiddetta “scuola genovese”, uno dei più importanti movimenti artistici e musicali dell’Italia dello scorso secolo.

Con dischi come Gino Paoli (1961), Basta chiudere gli occhi (1964) e Le due facce dell’amore (1971) Paoli contribuì a sdoganare un nuovo modo di intendere la canzone d’autore, fondato su una scrittura più eclettica, poetica e ricercata e sulla centralità dei testi a scapito dei virtuosismi vocali e delle convenzioni del bel canto.

Per buona parte della sua vita Paoli aveva affiancato alla carriera da cantautore quella da paroliere: scrisse canzoni per alcune tra le più importanti interpreti della musica leggera italiana, tra cui Patty Pravo, Mina e Ornella Vanoni, a cui fu legato da una profonda amicizia e da una proficua complicità artistica. Tra il 2013 e il 2015 Paoli era stato presidente della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

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