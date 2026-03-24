È morto Gino Paoli
Era stato uno dei più importanti cantautori italiani di sempre, aveva 91 anni
Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più famosi del Novecento, autore tra le altre canzoni di “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”, è morto a 91 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a colleghi come Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco e Fabrizio De André, Paoli fu uno dei più influenti e rispettati cantautori della cosiddetta “scuola genovese”, uno dei più importanti movimenti artistici e musicali dell’Italia dello scorso secolo.
Con dischi come Gino Paoli (1961), Basta chiudere gli occhi (1964) e Le due facce dell’amore (1971) Paoli contribuì a sdoganare un nuovo modo di intendere la canzone d’autore, fondato su una scrittura più eclettica, poetica e ricercata e sulla centralità dei testi a scapito dei virtuosismi vocali e delle convenzioni del bel canto.
Per buona parte della sua vita Paoli aveva affiancato alla carriera da cantautore quella da paroliere: scrisse canzoni per alcune tra le più importanti interpreti della musica leggera italiana, tra cui Patty Pravo, Mina e Ornella Vanoni, a cui fu legato da una profonda amicizia e da una proficua complicità artistica. Tra il 2013 e il 2015 Paoli era stato presidente della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
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