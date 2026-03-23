C’è stato un grave incidente aereo in Colombia

Mercoledì poco dopo le 16 (ora italiana) un aereo militare è precipitato in Colombia, nel comune di Puerto Leguízamo, vicino al confine con il Perù. L’aereo in questione è un Hercules C-130, che apparteneva all’esercito. A bordo c’erano 114 passeggeri, oltre agli 11 membri dell’equipaggio. L’esercito colombiano per ora ha detto che 67 persone sono state soccorse, e che tra queste 48 sono ferite, alcune in modo grave. Il governo non ha detto quanti tra i passeggeri potrebbero essere morti.

L’Hercules C-130 è un grande aereo militare di fabbricazione statunitense, che normalmente viene usato per trasportare soldati. Si è schiantato poco dopo il decollo, avvenuto da una base militare nei paraggi. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’incidente: in un video pubblicato dal sito colombiano BluRadio si vede l’aereo decollare e poi iniziare a perdere quota pochi secondi dopo.

Alcune ore dopo l’incidente il comandante dell’aeronautica militare, Carlos Fernando Silva, non ha dato informazioni su quante persone possano essere morte, limitandosi a parlare di quelle ferite. In un post su X poco dopo l’incidente, il ministro della Difesa Pedro Sánchez aveva fatto capire che diverse persone sono morte, senza precisarne il numero.

Quello di mercoledì non è il primo incidente di questo tipo nella regione. A fine febbraio un Hercules-130 dell’esercito boliviano si era schiantato vicino a La Paz. Erano morte almeno 20 persone, e altre 30 erano rimaste ferite.