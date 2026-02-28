Almeno 20 persone sono morte in Bolivia nello schianto di un aereo cargo militare

Almeno 20 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nello schianto di un aereo cargo militare su una strada molto trafficata vicino a La Paz, la capitale della Bolivia. L’aereo, un cargo C-130 Hercules, è uscito di pista durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di El Alto: prima di fermarsi in un campo ha percorso circa un chilometro travolgendo molte auto.

L’aereo è di proprietà dell’aeronautica militare boliviana: stava trasportando banconote provenienti dalla banca centrale. Nell’incidente molte banconote sono finite per strada. I giornali locali dicono che le persone si sono precipitate a raccoglierle, al punto che la polizia è stata costretta a disperdere la folla con gas lacrimogeni. Il ministero della Difesa ha detto che il denaro trasportato non ha valore legale.

L’Autorità boliviana per la navigazione aerea e gli aeroporti (NAABOL) sta cercando di ricostruire le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni il meteo era pessimo: poco prima dello schianto c’era stata una forte grandinata in tutta la zona.