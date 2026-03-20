È morto Chuck Norris

L’attore statunitense Chuck Norris, noto soprattutto per il ruolo da protagonista della serie Walker Texas Ranger e per quelli in diversi film d’azione e di arti marziali, attivo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, è morto giovedì a 86 anni. La notizia è stata data dai suoi familiari, che per il momento non hanno fornito altri dettagli.

Il personaggio di Cordell Walker, l’ex marine ed ex campione di arti marziali di Dallas al centro della sua serie più famosa, era diventato un po’ un sinonimo dello stesso Norris, che era effettivamente cintura nera di judo e karate, tra gli altri, e nella serie stendeva spesso i criminali che affrontava a mani nude o con i suoi proverbiali calci volanti. Per questo nel tempo era diventato protagonista di un’ampia serie di meme e battute ricorrenti.

Una delle scene più memorabili per cui è ricordato è quella del combattimento con Bruce Lee nel film del 1972 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente. Tra gli altri suoi ruoli più famosi ci sono quelli in film come Rombo di tuono, Il codice del silenzio, del 1985, e I mercenari 2, del 2012. Aveva inoltre interpretato sé stesso sia in altre serie tv che al cinema, per esempio in Palle al balzo – Dodgeball, del 2004.

La carriera di Norris come attore non cominciò con la tv, ma con il cinema. Il suo primo ruolo significativo fu appunto quello al fianco di Bruce Lee in L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente; poi fu molto prolifico per tutti gli anni Settanta e Ottanta, recitando in una decina di film d’azione molto popolari in quei decenni, in cui spesso interpretava l’eroe silenzioso, solitario e ovviamente dalla forza bruta: tra gli altri ruoli più famosi del periodo ci sono quelli in Una magnum per McQuade (1983) e Delta Force (1986).

Il primo è un neo-western, ovvero un film d’azione che riprende i temi e l’estetica del film western classico, ma ambientato nel presente. Norris interpreta un ranger di El Paso, in Texas, impegnato a combattere contro banditi messicani. Non a caso è una descrizione molto familiare per chi conosce la carriera di Norris: questo personaggio è considerato l’archetipo di quello che sarebbe poi diventato la celebrità televisiva per cui Norris diventò famoso in tutto il mondo: Walker Texas Ranger, che cominciò nel 1993.

Norris era anche uno parecchio bravo nelle arti marziali: aveva ottenuto il grado di cintura nera nel judo, nel jiu-jitsu brasiliano, nel karate, nel taekwondo e nel tangsudo, un’arte marziale tipica della Corea del Sud. Era inoltre cintura nera nel chun kuk do, che lui stesso aveva creato.

Nel 1958 entrò a far parte dell’aviazione statunitense e venne mandato nella base statunitense di Osan, in Corea del Sud. Fu proprio in questo periodo che nacque il suo soprannome di Chuck (il suo vero nome era Carlos Ray Norris) e che si avvicinò alle arti marziali, partendo dal tangsudo. Lasciò l’aviazione nei primi anni Sessanta, ma continuò a praticare arti marziali: proprio durante una competizione conobbe Bruce Lee, che a sua volta era già un attore noto per queste discipline.

Norris era un noto conservatore e un cristiano credente. Per esempio nel 1984 disse di essere un grande fan di Ronald Reagan, il presidente Repubblicano degli Stati Uniti tra il 1981 e il 1989, e prima delle elezioni presidenziali del 2008 sostenne John McCain, che però non vinse. Aveva inoltre scritto vari libri, sia sulle arti marziali che sulla politica e sulla religione cristiana.