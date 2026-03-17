L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball

Nella notte italiana tra lunedì e martedì la Nazionale italiana di baseball ha perso 4-2 contro il Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic, i Mondiali di baseball. La partita è stata combattuta, il Venezuela ha vinto in rimonta e ora giocherà la finale mercoledì mattina (martedì sera negli Stati Uniti, dove si gioca).

L’Italia non era mai andata così bene ai Mondiali di baseball: il suo risultato migliore erano stati i quarti di finale dell’ultima edizione, nel 2023, e fino alla partita contro il Venezuela era stata l’unica squadra imbattuta del torneo. La Nazionale è formata da tanti giocatori italoamericani che giocano nella Major League, il campionato nordamericano e il più importante al mondo: non parlano benissimo l’italiano, in Italia ci sono stati poche volte, da turisti o per allenarsi con la Nazionale. Anche per questo vogliono ostentare i legami con le proprie origini, e durante le partite ci sono spesso momenti o gesti legati a certi stereotipi italoamericani.

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