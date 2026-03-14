Una sciatrice italiana di cui sentiremo parlare

Negli ultimi tre giorni la sciatrice altoatesina Anna Trocker ha vinto le gare di slalom gigante e di slalom speciale ai Mondiali juniores di sci alpino a Narvik, in Norvegia. I Mondiali juniores sono riservati ad atlete e atleti tra i 15 e i 20 anni; Trocker ne ha compiuti 17 lo scorso dicembre, e ha confermato di essere una sciatrice molto promettente.

Ha vinto nelle due cosiddette specialità tecniche dello sci alpino, quelle in cui le porte sono più vicine tra loro, e lo ha fatto sempre con ampio margine sulle avversarie. Nello slalom speciale di sabato, pur essendo la più giovane tra le qualificate alla seconda manche, ha vinto con 2,29 secondi di vantaggio sulla seconda classificata e addirittura 3,78 sulla terza. È diventata la prima italiana, donna o uomo, a fare la doppietta gigante-speciale nei Mondiali juniores. Il sito specializzato Neve Italia ha definito il suo un «capolavoro».

In questa stagione Trocker ha esordito in Coppa del Mondo, il principale circuito di gare professionistiche, e il mese scorso ha partecipato anche alle Olimpiadi, ottenendo come miglior risultato il decimo posto nella combinata a squadre.

La seconda manche di Trocker nello slalom speciale

È presto per dire che carriera avrà Trocker, ma le sue vittorie ai Mondiali juniores fanno ben sperare per il futuro della Nazionale italiana. È significativa soprattutto quella in slalom speciale, dove da anni mancano atlete italiane in grado di giocarsi le vittorie: l’ultima vittoria in Coppa del Mondo nella specialità la ottenne Chiara Costazza nel 2007. In totale, su 147 gare di Coppa del Mondo vinte dall’Italia femminile, solo 12 sono state in slalom speciale, la maggior parte negli anni Settanta e Ottanta.

In precedenza in questi Mondiali Trocker aveva vinto anche l’argento nella combinata a squadre assieme a Ludovica Righi. Nata il 23 dicembre 2008 a Fiè allo Sciliar, comune in provincia di Bolzano, Trocker è figlia della sciatrice austriaca Manuela Mair.