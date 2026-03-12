È stata colpita la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un missile. Secondo il ministro, che ha parlato con il comandante della base Stefano Pizzotti, l’attacco non ha provocato né morti né feriti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato con l’ambasciatore italiano in Iraq e ha detto che gli italiani nella base sono stati spostati in un bunker e sono «al sicuro».

Per ora non si hanno altri dettagli. Repubblica scrive che attorno alle 23:10 di mercoledì due droni hanno colpito l’area del bar-ristorante della base, nota come “il fortino”, e ha provocato prima un’esplosione e poi un incendio che ha coinvolto due automezzi. L’incendio è stato spento in poco tempo.

La notizia dell’attacco è stata data da Angelo Bonelli, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra: mentre era in tv alla trasmissione Realpolitik su Rete 4, ha annunciato di aver ricevuto un messaggio da Crosetto in cui diceva che «un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano». Sempre secondo Repubblica in quel momento la notizia doveva restare riservata, e l’annuncio in tv ha creato qualche imbarazzo nel governo.

Crosetto comunque ha anche informato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, e ha detto di essere in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa e con il comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI), che coordina le operazioni militari delle forze armate italiane.

