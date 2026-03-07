L’Italia ha vinto per la prima volta a rugby contro l’Inghilterra

L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni maschile di rugby. Per l’Italia del rugby è la prima vittoria contro l’Inghilterra, dopo 32 sconfitte su 32 partite. È la seconda vittoria (dopo quella con la Scozia) su quattro partite in questo torneo e – visto l’avversario – una delle più importanti della sua storia. L’Italia, tra l’altro, ancora deve giocare, sabato 14 marzo, contro il Galles, da un paio d’anni la squadra più debole del Sei Nazioni.

Il primo tempo era stato molto equilibrato, con l’Inghilterra superiore nel gioco aereo e l’Italia insolitamente in difficoltà nella mischia ordinata, ed era finito 12-10 per gli inglesi. La prima meta italiana l’ha fatta il suo miglior giocatore: Tommaso Menoncello.

Il secondo tempo era iniziato bene per l’Inghilterra, arrivata a un punteggio parziale di 18-10. L’Italia ha poi recuperato fino a portarsi, a sette minuti dalla fine, 23-18. Nella meta con cui l’Italia è andata in vantaggio è stato decisivo, di nuovo, Menoncello. È stata una meta notevole, con un’eccellente azione di squadra.

Nell’altra partita di oggi del Sei Nazioni la Francia, considerata la grande favorita per la vittoria del torneo, ha perso 50-40 contro la Scozia. Venerdì l’Irlanda aveva battuto il Galles 27-17.

A una giornata dalla fine (l’Italia giocherà la sua ultima partita contro il Galles), Francia e Scozia sono prime, entrambe con 15 punti, e l’Irlanda è terza con 14, l’Italia quarta a 9 punti davanti a Inghilterra (5) e Galles (1).

– Leggi anche: Italia mai così bene e Inghilterra mai così male, nel rugby