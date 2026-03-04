La prima volta della Reyer Venezia alle finali dell’Eurolega femminile di basket

Martedì sera la Reyer Venezia ha battuto per 62-51 la Famila Schio nella terza e decisiva partita dei quarti di finale di Eurolega femminile, il principale torneo europeo di basket, qualificandosi per le final six del prossimo aprile. È la prima volta che la Reyer arriva all’ultima fase dell’Eurolega – a cui, come da nome, partecipano sei squadre (due delle quali partendo dalle semifinali) – e per farlo ha dovuto battere due volte di fila Schio.

Venezia e Schio sono le due migliori squadre italiane degli ultimi anni: hanno vinto gli ultimi 5 campionati (due la Reyer e tre la Famila). Sono anche le uniche due squadre italiane che partecipano all’Eurolega. Quest’anno Schio aveva una squadra sulla carta ancor più forte del solito, dopo aver per esempio riportato in Serie A1 la miglior cestista italiana, Cecilia Zandalasini. L’obiettivo dichiarato era di rivincere il campionato e soprattutto di puntare a vincere l’Eurolega.

In Serie A1 finora Schio ha vinto 20 partite su 20, ed è prima con 8 punti di vantaggio sulla Reyer, battuta sia all’andata che al ritorno.

In Eurolega però le cose sono andate in modo diverso. Dopo aver giocato entrambe una buona fase a gironi, Schio e Reyer si sono affrontate in due partite di “spareggio” da cui si qualificava, accedendo così alle final six, la squadra che per prima vinceva due partite.

Schio ha vinto la prima partita in casa della Reyer per 68 a 66; poi però Venezia ha prima vinto 79-72 a Schio, grazie soprattutto ai 19 punti della statunitense Joyner Holmes e ai 13 della croata Ivana Dojkic, e infine ieri sera ha vinto la partita decisiva. È stata una partita tesa ed equilibrata, giocata in un palazzetto (il Taliercio di Mestre) tutto esaurito: fino a pochi minuti dalla fine il punteggio era di 50-50, poi la Reyer ha accelerato, chiudendo la partita con un parziale di 12-1.

Kaila Charles, Francesca Pan e ancora Ivana Dojkic sono andate tutte e tre in doppia cifra (hanno segnato cioè almeno 10 punti), ma è stata soprattutto la difesa intensa e organizzata di Venezia a risultare decisiva nella vittoria. Adesso nelle final six, che si giocheranno a metà aprile a Saragozza, in Spagna, la Reyer affronterà Girona in una partita secca: se vincerà, in semifinale troverà il Fenerbahce, già qualificato di diritto dopo il primo posto nel girone. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno Landes (squadra francese con sede a Mont-de-Marsan, nel sud-ovest della Francia) e Saragozza, e la vincente sfida un’altra squadra turca, il Galatasaray.