C’è un’indagine per sfruttamento su un’altra grande azienda della logistica

La procura di Milano ha ordinato un sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro alla filiale italiana di CEVA Logistics, grande e importante azienda multinazionale che si occupa di trasporti e logistica, che gestisce molti centri logistici in Italia e che ha diversi miliardi di fatturato l’anno e 110mila dipendenti in circa 170 paesi. Oltre al sequestro, sono indagati l’amministratore delegato e due manager di CEVA Logistics per reati di tipo tributario.

Secondo la procura, l’azienda si sarebbe assicurata grossi profitti affidando parte del lavoro ad aziende più piccole che evadevano sistematicamente l’IVA (l’imposta sulla vendita dei beni e servizi) impiegando manodopera irregolare. I fatti si riferiscono al periodo che va dal 2020 al 2024.

Con accuse simili, la procura di Milano aveva già avviato provvedimenti contro CEVA Logistics nel 2019, quando l’aveva messa in amministrazione giudiziaria (una misura con cui il tribunale, su richiesta della procura, nomina uno o più funzionari per correggere pratiche illecite all’interno di un’azienda). CEVA Logistics si era riorganizzata per regolarizzare la propria filiera, ma ora è nuovamente oggetto di un’inchiesta da parte della stessa procura.

La procura, nello specifico, ha accusato CEVA di aver guadagnato 2.713.766,52 euro avvalendosi in maniera sistematica di quelle che la stessa procura definisce «società serbatoio», cioè cooperative, consorzi o microaziende a cui i grandi marchi subappaltano parte del lavoro.

In queste aziende, formate da poche persone e in cui spesso è difficile individuarei responsabili (perché chiudono e riaprono di frequente con altri nomi), vengono attuate manipolazioni nelle buste paga che permettono alle aziende di non pagare l’IVA, o i contributi: gli stipendi vengono per esempio pagati con indennità di trasferta, esente da tasse, senza che il lavoratore si sia mai spostato dal magazzino; oppure si ricorre al metodo del falso part time: su dieci o dodici ore al giorno lavorate, in busta paga ne compaiono quattro o cinque.

Con queste accuse, la procura di Milano ha già avviato molte altre inchieste contro grandi aziende della logistica, uno dei settori dell’economia italiana cresciuti di più spesso a scapito dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Altri provvedimenti hanno riguardato la grande distribuzione, la moda o le aziende che impiegano i rider, sempre con accuse di pratiche illecite, sfruttamento e caporalato all’interno delle filiere: proprio per via dei meccanismi di appalto e subappalto, queste filiere sono da anni lunghe, ramificate e frammentate, motivo per cui è generalmente difficile individuare i responsabili delle pratiche illecite nelle aziende più piccole.

La procura di Milano sta adottando da anni un approccio diverso: non più dal basso verso l’alto, cioè dalle cooperative alle aziende, ma dall’alto verso il basso. In questo modo gli investigatori si concentrano direttamente sui beneficiari finali dei vantaggi economici di quelle filiere, cioè i grandi gruppi.

Il sequestro preventivo è una misura prevista invece dal codice penale, con cui vengono sottratte all’azienda committente somme equivalenti al profitto ricavato all’azienda dal mancato pagamento dell’IVA, o dei contributi. Sono misure che la procura chiede al tribunale di applicare, prima che inizi il processo, sulla base di quanto raccolto durante le indagini.