  Media
  Domenica 1 marzo 2026

Le homepage dei giornali internazionali sull’uccisione di Ali Khamenei

È una notizia storica, e da ore quella con più risalto su moltissimi media

L'homepage del giornale brasiliano O Globo
Le
altre
foto
L'homepage del giornale brasiliano O Globo

L’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei era il primo obiettivo dei bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele per rovesciare il regime iraniano. La sua morte è stata confermata prima dal presidente statunitense Donald Trump, e poi dai media di stato iraniani: tra sabato e domenica è stata la principale notizia sui siti di tutti i quotidiani e dei media più importanti al mondo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog.

Khamenei è di gran lunga il più importante, ma non l’unico leader iraniano ucciso nei bombardamenti statunitensi e israeliani. Domenica mattina la notizia in evidenza sull’homepage del quotidiano israeliano Haaretz era per esempio quella dell’uccisione di Abdolrahim Mousavi, il comandante dell’esercito iraniano più alto in grado.

– Leggi anche: Chi era Ali Khamenei

Ali Khamenei-guerra iran 2026-iran

