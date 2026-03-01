Le homepage dei giornali internazionali sull’uccisione di Ali Khamenei

L’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei era il primo obiettivo dei bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele per rovesciare il regime iraniano. La sua morte è stata confermata prima dal presidente statunitense Donald Trump, e poi dai media di stato iraniani: tra sabato e domenica è stata la principale notizia sui siti di tutti i quotidiani e dei media più importanti al mondo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog.

Khamenei è di gran lunga il più importante, ma non l’unico leader iraniano ucciso nei bombardamenti statunitensi e israeliani. Domenica mattina la notizia in evidenza sull’homepage del quotidiano israeliano Haaretz era per esempio quella dell’uccisione di Abdolrahim Mousavi, il comandante dell’esercito iraniano più alto in grado.

