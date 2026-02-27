A Milano è deragliato un tram, uccidendo una persona e ferendone decine di altre

Venerdì pomeriggio un tram è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto: un uomo è morto, e una ventina di persone sono ferite, alcune in modo grave. Poco dopo le 16 il tram della linea 9, che viaggiava da piazza della Repubblica a Porta Venezia, è deragliato ed è finito contro un edificio. La situazione è ancora confusa.

La linea del tram 9 collega la Stazione Centrale, che si trova a nord della città, a quella di Porta Genova, che è a sudovest ed è stata dismessa lo scorso dicembre. Il mezzo coinvolto è uno dei modelli nuovi di tram bidirezionali, che sono stati introdotti sulla linea poche settimane fa.

Sul posto sono già arrivati i soccorritori e diverse ambulanze. Secondo l’Ansa alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo.

Articolo in aggiornamento