Gli Stati Uniti permetteranno la vendita del petrolio venezuelano a Cuba

Mercoledì sera il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto che autorizzerà nuove licenze per la rivendita del petrolio venezuelano per uso commerciale e umanitario a Cuba. È un segnale di apertura significativo a fronte delle restrizioni applicate da decenni all’isola caraibica, e potrebbe contribuire ad alleviare la grave crisi energetica e umanitaria in corso nel paese.

Negli ultimi venticinque anni il Venezuela era stato il principale fornitore di carburante e petrolio greggio a Cuba. Da quando a gennaio gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, e poi preso il controllo della vendita e delle esportazioni del petrolio venezuelano, le forniture tuttavia erano cessate.

L’ultimo rifornimento di petrolio a Cuba risulta essere stato quello dello scorso 9 gennaio, da parte del Messico. Da allora la benzina in vendita attraverso i canali ufficiali di fatto è finita; i distributori di carburante sono chiusi o vuoti, mentre ai pochi ancora aperti in cui si paga in dollari ci sono migliaia di persone in coda. I pochi aerei che coprivano le tratte interne sono fermi, alcune compagnie straniere hanno sospeso i voli e manca il carburante anche per i mezzi che raccolgono la spazzatura. A questo si aggiunge la mancanza di elettricità, di moneta e di molti beni essenziali. In certe zone i blackout durano ormai per la maggior parte della giornata.

Nel comunicato del dipartimento del Tesoro si specifica che le licenze per la distribuzione del petrolio venezuelano potranno essere assegnate solo allo scopo di aiutare la popolazione cubana. Non verranno invece concesse a persone o enti associati al governo, all’esercito o ai servizi di intelligence cubani, in linea con le sanzioni che il governo statunitense impone a Cuba.

Cuba produce circa il 40 per cento del petrolio che consuma, ma è difficile da raffinare: quasi tutto viene usato per alimentare le centrali per la produzione di energia elettrica, mentre il carburante per i trasporti deve essere tutto importato.

Per decenni il governo cubano aveva potuto contare su una rete di paesi amici che rifornivano l’isola praticamente di tutto, in particolare Messico, Venezuela, Cina e Unione Sovietica (poi Russia). Dopo l’embargo imposto dagli Stati Uniti, tuttavia, il Messico ha interrotto le spedizioni di petrolio per via delle minacce statunitensi di nuovi dazi contro i paesi che avrebbero commerciato con Cuba. Si sono fermati anche i rifornimenti russi, mentre la Cina ha promesso di fornire sostegno e assistenza all’isola «al meglio delle sue possibilità», ma senza fare molto di concreto.

