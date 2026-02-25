Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì Donald Trump ha tenuto il tradizionale discorso sullo stato dell’Unione, appuntamento fisso della politica statunitense con cui il presidente una volta all’anno si rivolge ai parlamentari e al paese per fare il punto sulla sua attività e sulle condizioni della nazione. È stato il primo discorso del suo secondo mandato (nel primo anno dopo l’elezione non si tiene), e il più lungo nella storia: è durato quasi 1 ora e 50 minuti, battendo il record di Bill Clinton nel 2000.

Come previsto Trump ha usato il discorso per esaltare le politiche della sua amministrazione e presentare gli Stati Uniti come un paese senza problemi e in costante crescita economica. È una narrazione che però presenta molti dati falsi, che Trump sfrutta anche in vista delle elezioni di midterm di novembre (ovvero le elezioni di metà mandato, in cui si eleggono tutti i 435 membri della Camera dei deputati e un terzo dei membri del Senato): i sondaggi mostrano infatti che al momento su temi come l’economia e l’immigrazione le politiche di Trump non sono condivise dalla maggior parte delle persone statunitensi, e alle elezioni di metà mandato i Repubblicani rischiano di perdere la maggioranza alla Camera, complicando la fine del secondo mandato del presidente.

Trump ha parlato soprattutto di politica interna e di economia, dando poco spazio alla politica estera e alla tanto discussa possibilità che gli Stati Uniti nei prossimi giorni attacchino l’Iran. È stato un discorso molto atteso anche perché pronunciato pochi giorni dopo che la Corte Suprema ha giudicato illegittima gran parte dei dazi introdotti durante il secondo mandato da presidente di Trump (che nel frattempo ha risposto introducendone degli altri).

Trump ha iniziato il discorso parlando di economia, sostenendo che la situazione sia in grande ripresa dopo anni difficili, di cui ha accusato la precedente amministrazione (in realtà l’inflazione è costante da un paio d’anni e la creazione di nuovi posti di lavoro nell’ultimo anno non è stata eccezionale).

In più occasioni se l’è presa con i Democratici, accusandoli di ostacolare tutte le sue politiche e di andare contro gli interessi del paese. «Queste persone sono pazze», ha detto, «stanno distruggendo questo paese, ma le abbiamo fermate appena in tempo».

Si è poi concentrato su uno dei temi centrali della sua politica, il contrasto all’immigrazione: ha lungamente lodato la linea dura contro i migranti che cercano di entrare nel paese attraverso il confine con il Messico, ma non ha menzionato le criticatissime operazioni anti-immigrazione volute dalla sua amministrazione in Minnesota, né i metodi brutali adottati dal Border Patrol e dall’ICE e gli omicidi di Renee Good e Alex Pretti.

Della questione dei dazi ha parlato solo brevemente, definendo «deludente» e «infelice» la decisione della Corte Suprema. Ha detto che però i dazi «rimarranno in vigore sotto status giuridici alternativi». Questo passaggio era particolarmente atteso anche perché ad assistere al discorso sullo stato dell’Unione c’erano anche i giudici della Corte Suprema, che Trump non ha voluto criticare direttamente.