Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti da Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema

Alle sei del mattino ora italiana (la mezzanotte sul fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti) sono entrati in vigore i nuovi dazi decisi dal presidente statunitense Donald Trump. Venerdì Trump aveva approvato con un ordine esecutivo nuovi dazi nei confronti di moltissime importazioni provenienti da tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva giudicato illegittima gran parte di quelli introdotti durante il suo secondo mandato da presidente.

I nuovi dazi sono del 10 per cento sul valore delle importazioni. Sabato Trump aveva minacciato di imporne di più alti (arrivando al 15 per cento), senza però confermarli con una decisione ufficiale. I nuovi dazi rimarranno in vigore per 150 giorni, cioè fino al 24 luglio. Per poter rimanere in vigore oltre questa data dovranno essere approvati anche dal Congresso.

