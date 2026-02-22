Il gol con cui gli Stati Uniti hanno vinto il torneo maschile di hockey contro il Canada, alle Olimpiadi

Domenica la nazionale maschile degli Stati Uniti ha vinto il torneo di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, battendo 2-1 gli storici rivali del Canada. Il gol della vittoria è stato segnato ai supplementari da Jack Hughes. Nei supplementari dell’hockey si gioca infatti in tre-contro-tre giocatori in movimento (e non in cinque-contro-cinque come nei tempi regolamentari) e vince la prima squadra che segna il cosiddetto golden gol.

Nel primo periodo gli Stati Uniti hanno giocato meglio e hanno segnato con Matt Boldy. Ma negli altri due tempi il Canada è stato in controllo del gioco: è riuscito a pareggiare nel secondo tempo e nel terzo è andato più volte vicino a segnare il gol della vittoria, senza però mai riuscirci. In particolare Nathan MacKinnon, uno degli attaccanti canadesi più forti, ha sbagliato un gol nonostante abbia tirato da molto vicino alla porta e questa fosse praticamente vuota.

Alla fine dei conti, il migliore in campo per gli Stati Uniti è stato probabilmente il portiere Connor Hellebuyck, che ha parato 41 dei 42 tiri fatti dai giocatori canadesi. Gli Stati Uniti invece hanno tirato solo 28 volte, facendo però due gol.

Per i tifosi statunitensi, questa vittoria è stata una rivincita dall’ultima finale olimpica contro il Canada, giocata alle Olimpiadi invernali di Vancouver del 2010, che persero proprio ai supplementari. Per il Canada, in quell’occasione, a fare il gol decisivo fu il capitano Sidney Crosby, che ha partecipato anche ai Giochi di Milano Cortina ma non alla finale, per colpa di un infortunio.