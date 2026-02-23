Tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina
O meglio, gli atleti e le atlete che le hanno vinte: 30 in tutto, tra cui 10 d'oro
Per la delegazione italiana le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono state un successo, un’edizione da record. L’Italia non era mai andata oltre le 20 medaglie (nel 1994 a Lillehammer) e arrivava da quattro edizioni in cui ne aveva ottenute 5, 8, 10 e 17. A Milano Cortina ne ha vinte 30: 10 d’oro, 6 d’argento e 14 di bronzo; solo 10 in meno rispetto alle Olimpiadi estive di Parigi: più lunghe, più grandi e più fruttuose per la maggior parte dei paesi. Le ragioni sono tante e varie, ma di certo una grande fetta di merito va a chi le ha conquistate. Sono loro, in ordine dalla prima all’ultima medaglia.