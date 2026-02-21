È morto il bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato a Napoli

Sabato mattina è morto il bambino di due anni e mezzo che a fine dicembre aveva subìto una operazione di trapianto di cuore sbagliata all’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni erano molto gravi da giorni, ed erano peggiorate venerdì sera. Il bambino si trovava da tempo in coma farmacologico.

L’operazione era avvenuta lo scorso 23 dicembre, ma soltanto a inizio febbraio, un mese e mezzo dopo, i genitori avevano saputo che il cuore trapiantato al figlio era stato danneggiato in modo irrimediabile prima ancora di entrare in sala operatoria. In settimana un gruppo di quattro esperti aveva valutato che non fosse possibile provare una nuova operazione di trapianto.

