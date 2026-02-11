La Russia sta limitando l’accesso a Telegram

Roskomnadzor, l’agenzia statale russa che si occupa di telecomunicazioni, ha dichiarato di aver imposto alcune restrizioni alla popolare app di messaggistica Telegram: ha motivato le limitazioni accusando l’azienda di non fare abbastanza per contrastare le frodi che avvengono sull’app, e per proteggere i dati personali degli utenti.

Roskomnadzor ha imposto limitazioni alla velocità di connessione all’app (in gergo tecnico throttling): questo sta causando problemi a molti utenti, che faticano ad accedere, e segnalano problemi di lentezza nel download. Roskomnadzor lo ha annunciato martedì, ma le segnalazioni vanno avanti da diversi giorni in tutta la Russia, segno che probabilmente l’agenzia aveva iniziato a imporre restrizioni a Telegram già prima dell’annuncio.

La Russia esercita da tempo un forte controllo sui social media e sulle app di messaggistica: nel 2022 aveva definito la società statunitense Meta un’organizzazione terroristica e aveva bloccato l’uso di due social network del gruppo, Facebook e Instagram. WhatsApp all’epoca era rimasto attivo ma successivamente erano stati limitati alcuni servizi. Aveva anche cercato di bloccare Telegram tra il 2018 e il 2020, ma non ci era riuscita; la società aveva scelto di spostare la sede negli Emirati Arabi Uniti per evitare le pressioni del governo russo.

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha risposto alle recenti limitazioni accusando Roskomnadzor di averle imposte per costringere le persone russe a passare a MAX, app di messaggistica sostenuta dal governo che secondo diversi esperti e dissidenti potrebbe essere usata per controllare le conversazioni private dei cittadini.

– Leggi anche: La nuova app per controllare i russi