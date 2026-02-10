L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track nel pattinaggio di velocità, piazzandosi davanti a Canada, Belgio e Cina. Quella di oggi è la decima medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026: due ori, due argenti e sei bronzi. È anche la dodicesima di Arianna Fontana, l’italiana più medagliata di sempre, che punta almeno a eguagliare il record dell’italiano finora più vincente alle Olimpiadi, lo schermidore Edoardo Mangiarotti, che ne vinse 13.

Nella staffetta mista ogni squadra è composta da due atlete e due atleti, che corrono 2.000 metri ciascuno in quest’ordine: donna-donna-uomo-uomo-donna-donna-uomo-uomo. Per l’Italia nella finale hanno gareggiato Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Pietro Sighel (che sono una coppia). Sono stati premiati anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, che avevano partecipato alle qualificazioni.

Lo short track si disputa su piste lunghe 111 metri circa. Si pattina in senso antiorario su varie distanze e, semplicemente, vince chi arriva prima. Oltre alla ricerca della massima velocità, bisogna pattinare in modo strategico e saper gestire gli imprevisti, a partire dalle cadute degli avversari. Ma se si ostacola attivamente un avversario si rischia una penalità o una squalifica, così come se si fanno due false partenze, se si esce dal tracciato o se si usano aiuti irregolari (per esempio tute di un certo tipo).

La specialità ha debuttato ai Giochi di Pechino del 2022, dove l’Italia vinse la medaglia d’argento, arrivando dietro proprio alla Cina e davanti all’Ungheria.