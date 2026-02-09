Per Starmer le cose vanno sempre peggio

Lunedì Anas Sarwar, il capo del Partito Laburista scozzese, ha chiesto le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer Starmer: è il più importante funzionario del partito a farlo finora, dopo giorni in cui anche altri esponenti le avevano chieste. Lo ha fatto dopo che si è dimesso Tim Allan, direttore della comunicazione di Starmer. È il secondo caso rilevante di dimissioni nello staff di Starmer nel giro di poche ore: domenica si era dimesso anche il capo di gabinetto Morgan McSweeney per cercare di ridurre l’imbarazzo del Partito Laburista innescato dalla recente diffusione di nuovi “Epstein files”.

Durante una conferenza stampa Sarwar ha detto che «le distrazioni devono finire e la leadership a Downing Street deve cambiare» (Downing Street è la via a Londra dove c’è la residenza dei primi ministri britannici e sede del governo del Regno Unito, al numero 10). Dopo le sue dichiarazioni, tuttavia, diversi ministri hanno espresso il loro sostegno a Starmer.

Starmer è in grossa difficoltà da giorni. La sua leadership, già piuttosto in crisi, è stata messa ulteriormente alla prova dallo scandalo legato alla pubblicazione dei nuovi documenti degli Epstein Files, che hanno dimostrato la stretta e duratura amicizia tra Peter Mandelson, influente esponente del partito nominato da Starmer come ambasciatore negli Stati Uniti, e Jeffrey Epstein, condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e poi suicidatosi in carcere nel 2019. Si sospetta che Mandelson, che si è dimesso, avesse ricevuto pagamenti da decine di migliaia di dollari da Epstein.

– Leggi anche: Il sovraccarico informativo degli “Epstein files”

Il caso di Mandelson ha riportato allo scoperto le divisioni tra i Laburisti, ed è l’ultimo scandalo che Starmer affronta dall’inizio del suo mandato, nell’estate del 2024. Il caso sta mettendo in discussione la sua leadership e il controllo sul partit: diversi parlamentari hanno detto ai giornali di non essere più disposti a sostenerlo. Finora non lo avevano fatto pubblicamente, come adesso ha invece fatto Sarwar.

Le dimissioni di Allan sono un altro brutto segnale per Stamer. Allan non ha spiegato perché si è dimesso: ha detto di avere deciso di andarsene per consentire la formazione di un nuovo gruppo di lavoro, e di augurare a Starmer ogni successo. È il quarto direttore della comunicazione a dimettersi da quando Starmer è stato eletto, a luglio del 2024. Negli anni Novanta era stato addetto stampa di Tony Blair, quando era prima leader dell’opposizione e poi primo ministro, dal 1997. In quegli anni peraltro Mandelson fu ministro del governo laburista di Blair. Allan aveva comunque lasciato la politica nel 1999. Era tornato al numero 10 di Downing Street, la residenza dei primi ministri britannici e sede del governo del Regno Unito, lo scorso settembre.

Un portavoce di Starmer ha evitato di commentare nel dettaglio con i giornalisti le dimissioni di Allan. Quando comunque un giornalista ha chiesto al portavoce se Starmer si sarebbe dimesso oggi, il portavoce ha risposto di no.

– Leggi anche: Gli “Epstein files” hanno travolto anche un pezzo grosso dei Laburisti