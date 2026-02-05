Tutta questa chimica tra gli attori fuori dai film è sospetta

Durante una delle recenti interviste per la promozione di Cime tempestose, il film di Emerald Fennell che uscirà in Italia il 12 febbraio, l’attrice protagonista Margot Robbie ha raccontato che dal terzo giorno di riprese aveva cominciato a sentisi nervosa e disorientata quando Jacob Elordi, il coprotagonista, non era vicino a lei, e che si era resa conto di sentirsi quasi «dipendente, o codipendente» da lui. Elordi ha confermato che durante le riprese lui e Robbie avevano sviluppato «un’ossessione» l’uno per l’altra.

Robbie ha anche raccontato che l’anno scorso, per San Valentino, Elordi le aveva fatto trovare un enorme mazzo di rose nel suo camerino, e che i due si sono regalati a vicenda un anello coordinato con un’incisione della frase più famosa del romanzo di Emily Brontë da cui è tratto il film: «Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali».

In generale durante il tour di promozione di questi giorni gli attori si tengono per mano, si fanno fotografare insieme e Elordi si mostra estremamente galante nei confronti di Robbie. Questi gesti esplicitamente romantici, i commenti allusivi a un rapporto personale molto stretto e l’enfasi con cui le riviste di spettacolo descrivono l’enorme sintonia tra Elordi e Robbie – «carica di un sex appeal di tutt’altro livello» ha scritto Variety – fanno parte di una strategia promozionale che ultimamente sembra essere adottata molto di frequente per promuovere film e serie tv.

Un caso di rapporto raccontato come molto stretto tra due co-protagoniste è stato quello tra Ariana Grande e Cynthia Erivo per la promozione del musical Wicked 2 del 2025. Le due hanno partecipato a tutti gli eventi mostrando di avere un rapporto molto intimo, e durante la maggior parte delle interviste hanno spiegato di non poter fare a meno di toccarsi costantemente le mani, le braccia e il viso a vicenda. Il loro caso aveva raggiunto un livello di enfasi tale che online erano cominciati a circolare dei meme e dei video che ironizzavano sul rapporto tra le due, definendolo eccessivamente protettivo e morboso.

Nell’industria cinematografica esistono da molto tempo quelle che in inglese sono chiamate “stunt couples” cioè coppie che vengono costruite a fini promozionali, con l’obiettivo di generare attenzione mediatica e rafforzare la narrazione attorno all’uscita di un film. Tuttavia in quel caso la strategia prevedeva che gli attori si frequentassero al di fuori degli eventi promozionali, e che, per esempio, venissero volutamente paparazzati per alimentare la circolazione delle voci su una possibile relazione.

Un caso molto famoso di quella che era probabilmente una reale sintonia tra due attori che è stata enfatizzata e sfruttata dalla produzione per far parlare del film è stato quello di Lady Gaga e Bradley Cooper in A star is born del 2018. La narrazione attorno alla loro sintonia nel film e poi in altre occasioni suscitò enorme coinvolgimento nei fan, che si convinsero in parte che i due fossero realmente innamorati.

Negli ultimi anni, con la diffusione dei social network e di una più diretta comunicazione tra celebrità e pubblico, convincere i fan che delle finte relazioni siano reali è diventato impossibile e così ci si è concentrati su narrazioni di rapporti più platonici, ma che riescono comunque a creare coinvolgimento nei fan e far parlare del film. Nel caso di Robbie ed Elordi, per esempio, anche solo provare a portare avanti l’idea che i due possano avere una vera relazione sarebbe del tutto ridicolo visto Robbie è sposata dal 2016 con uno dei produttori di Cime tempestose, Tom Ackerley.

Un’altra coppia recente che è “uscita” con successo dalla serie tv in cui è nata, Heated Rivarly, è quella composta dai due protagonisti, Hudson Williams e Connor Storrie. Nella serie i due sono due giocatori di hockey di squadre rivali che si innamorano e coltivano la loro relazione in segreto. I contenuti promozionali in cui i due si intervistano a vicenda, si divertono insieme e parlano di quanto la loro chimica sia stata fondamentale per la riuscita della serie sono diventati virali sui social riuscendo a soddisfare il bisogno delle molte fan che cercavano contenuti con cui intrattenersi in attesa della seconda stagione.

Williams ha parlato proprio di questo in un’intervista a Wonderland Magazine, dicendo che nonostante lui e Storrie abbiano una relazione molto amichevole, stanno cercando di evitare di apparire sempre l’uno accanto all’altro agli eventi, per non far sembrare il loro rapporto una strategia di promozione della serie.

