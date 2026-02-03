Lo straordinario successo di un film prodotto, scritto, diretto e interpretato da una sola persona

Il secondo film più visto negli Stati Uniti nell’ultimo fine settimana è stato scritto, diretto e interpretato da una sola persona, che se lo è anche finanziato da solo con una cifra molto lontana da quella dei grandi blockbuster: è Iron Lung di Markiplier (Mark Edward Fischbach), un famoso youtuber statunitense che si occupa di videogiochi.

Finora ha incassato quasi 18 milioni di dollari, superando il costosissimo documentario su Melania Trump e seguendo di poco Send Help, l’ultimo film di Sam Raimi prodotto da Walt Disney. Il tutto a fronte di un investimento iniziale di appena 3 milioni: pochissimi, considerando il costo medio delle produzioni che ottengono risultati del genere.

Le riviste di settore ne stanno parlando tantissimo: non perché sia bello, anzi sembra molto brutto; ma perché il successo di Iron Lung è per molti versi eccezionale. È uscito al cinema senza una vera attività promozionale, e senza una grande società che si occupasse di distribuirlo. All’inizio avrebbe dovuto essere proiettato in una cinquantina di sale, ma alla fine sono diventate più di 3.000 solo negli Stati Uniti e in Canada e oltre 1.200 nel resto del mondo (ma non ancora in Italia), una quantità paragonabile a quella di film ad alto budget e con una distribuzione molto ampia. Il merito è dei fan di Markiplier, che hanno chiesto con molta insistenza ai gestori dei cinema di inserire Iron Lung nella loro programmazione.

La produttrice Amy Nelson, moglie di Markiplier, aveva realizzato una mappa con l’elenco delle poche sale coinvolte. Quando ha pubblicato il trailer definitivo di Iron Lung, il 5 dicembre, Fischbach ha invitato i suoi iscritti a consultare la mappa e, in assenza di proiezioni nelle vicinanze, a contattare i cinema della propria città per chiederne una.

La sua intuizione ha funzionato: nel giro di una settimana le sale prenotate sono diventate più di mille, e le tre principali catene statunitensi (AMC Theatres, Cinemark e Regal Cinemas) lo hanno inserito nella propria programmazione. Di fatto insomma Markiplier ha delegato l’attività di distribuzione alla propria community, creando un modello potenzialmente replicabile da altri creator in futuro. C’è da considerare che poteva permettersi di farlo, dato che con più di 38 milioni di iscritti è uno degli youtuber più seguiti al mondo.

Iron Lung è l’adattamento dell’omonimo videogioco survival horror pubblicato nel 2022 da David Szymanski, uno sviluppatore indipendente statunitense. Ha un’ambientazione buia, minimale e claustrofobica: racconta di un detenuto costretto a esplorare l’oceano a bordo di un piccolo sottomarino (chiamato Iron Lung, per l’appunto), e tutti gli eventi narrati si svolgono al suo interno.

Pur includendo alcuni personaggi secondari interpretati da altri attori, il film è costruito soprattutto attorno alla presenza di Markiplier, che è l’unico protagonista di quasi tutte le scene. Nonostante l’essenzialità della scenografia e nonostante si regga sostanzialmente su un solo personaggio, Iron Lung dura più di due ore.

La distribuzione del film è stata affidata a Centurion, una piccola società specializzata in produzioni indipendenti. Inizialmente il presidente Bill Herting non era troppo convinto dal progetto, e non era sicuro di riuscire a far proiettare il film in più di un paio di sale. Alla fine le cose sono state molto più semplici del previsto: gli esercenti che chiamava erano già a conoscenza di Iron Lung, e lo hanno implorato di far smettere i fan di Markiplier di tempestarli di telefonate.

Markiplier ha 36 anni e ha aperto il suo canale YouTube nel 2012. È famoso soprattutto per i cosiddetti “let’s play”, video in cui commenta i videogiochi che sta provando, che nella maggior parte dei casi sono survival horror. La sua popolarità è cresciuta anche grazie al suo stile narrativo comico e coinvolgente, caratterizzato de molte reazioni esagerate, urla e imprecazioni durante le sessioni di gioco.

In un’intervista data a IndieWire, Markiplier ha detto che il successo di Iron Lung è la conseguenza del rapporto di fiducia che è riuscito a costruire nel tempo con i suoi iscritti, che negli ultimi quattordici anni lo hanno visto passare dal girare brevi video amatoriali all’acquisire le competenze necessarie per scrivere una sceneggiatura, dirigere un film e produrlo in autonomia. «Il mio pubblico è molto attratto dall’evoluzione del mio mestiere. Sto migliorando col tempo, e loro hanno avuto la possibilità di osservare da vicino questo percorso», ha aggiunto.

Markiplier aveva ottenuto da Szymanski il permesso di adattare Iron Lung alla fine del 2022. Ha girato il film agli inizi dell’anno successivo in un piccolo studio cinematografico di Austin, in Texas. Durante le riprese, che sono durate 35 giorni, il finto sottomarino è stato montato su una piattaforma idraulica che lo faceva oscillare e sobbalzare violentemente quando necessario. La postproduzione ha però richiesto circa due anni, perché nel frattempo Markiplier ha continuato a lavorare su altri progetti e a pubblicare regolarmente contenuti su YouTube.

Nonostante l’entusiasmo dei fan, Iron Lung è stato accolto piuttosto tiepidamente dalla critica. La maggior parte delle recensioni uscite finora lo ha descritto come un film sciatto, poco spettacolare, scritto frettolosamente e difficile da guardare per intero, dato che l’ambientazione è piuttosto monotona e tutta l’azione è incentrata su un singolo personaggio. Qualcuno si è anche lamentato della quantità spropositata di sangue presente nel film: «Sembra quasi che Fischbach abbia recitato da solo per poter spendere il resto del budget in sciroppo di mais e colorante rosso», ha scritto il critico Mark Dujsik.

