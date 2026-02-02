Trump ha accettato di ridurre i dazi all’India, che a sua volta si è impegnata a smettere di comprare petrolio dalla Russia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato di ridurre i dazi all’India dal 50 al 18 per cento, dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi si è impegnato a smettere di comprare petrolio dalla Russia. Trump ha detto che l’India ha anche promesso di rimuovere alcune limitazioni al commercio di prodotti statunitensi. Lo hanno annunciato Trump e Modi sui social network dopo una telefonata.

I dazi al 50 per cento erano in vigore dallo scorso agosto, quando Trump decise di aggiungere un 25 per cento al 25 già in vigore proprio in ritorsione per gli acquisti di petrolio russo da parte dell’India, che in questo modo contribuiva in modo massiccio al finanziamento delle operazioni militari della Russia. I dazi erano molto problematici perché in India c’è la produzione di molti beni di consumo destinati agli Stati Uniti, tra cui la maggior parte degli iPhone destinati al mercato statunitense. Non a caso i prodotti elettronici erano rimasti esenti, insieme a quelli farmaceutici. Tra gennaio e novembre del 2025, gli Stati Uniti avevano importato 95 miliardi di dollari di prodotti dall’India (circa 81 miliardi di euro).

L’intesa tra Stati Uniti e India è stata raggiunta dopo una settimana dalla firma dell’accordo commerciale tra India e Unione Europea, conseguita dopo vent’anni di negoziati.