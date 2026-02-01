Il film “L’agente segreto” ha fatto diventare molto popolare questa maglietta in Brasile

Il film brasiliano L’agente segreto, candidato a quattro Oscar e vincitore del Golden Globe come miglior film non in lingua inglese, ha fatto diventare popolarissima una maglietta tra i progressisti brasiliani. È una maglietta gialla con delle scritte e uno stemma che viene indossata dal protagonista del film, interpretato da Wagner Moura, quando arriva per Carnevale nel paese di Olinda nello stato del Pernambuco in Brasile, dopo essere scappato dalla dittatura militare.

La maglietta è parte della tradizione carnevalesca del villaggio di Olinda, città nel nord-est del Brasile, e la costumista del film ha detto che l’idea le è venuta sfogliando delle vecchie foto risalenti agli anni ’70, nei quali è ambientato. La maglietta fu prodotta per la prima volta nel 1978 da uno dei cortei più antichi del carnevale di Olinda, il Pitombeira dos Quatros Cantos.

Prima dell’uscita del film, se ne vendevano poche decine al mese. Da quando a novembre è uscito il film «ogni giorno arrivano nuove dozzine di magliette e ogni giorno finiscono subito», ha detto al Guardian Matheus Camarotti, responsabile della comunicazione di Pitombeira. Finora ne sono state vendute più di 10mila, contro le 3mila del 2024.

Il successo commerciale ha avuto effetti concreti sull’organizzazione del Carnevale di Olinda, che è uno dei più noti e partecipati del Brasile ma è spesso alle prese con difficoltà finanziarie. Di solito i costi del Carnevale sono coperti dal governo locale e dal ricavato della vendita di souvenir, ma quest’anno l’organizzazione ha coperto i costi dei cortei grazie ai proventi della maglietta e ha ottenuto abbastanza fondi per coprire anche i costi di quello del prossimo anno.

Le t-shirt sono vendute a circa 8 euro sul sito ufficiale del gruppo, mentre tramite rivenditori arrivano a 21 euro. Negli ultimi mesi sono cominciate a circolare versioni false nei mercati di strada, ma il gruppo ha invitato a non acquistare le copie false perché non contribuiscono al finanziamento del Carnevale.

Il fenomeno ha raggiunto anche il presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva, tra i fan del film, mentre non ha riscosso lo stesso entusiasmo tra i sostenitori dell’ex presidente di destra Jair Bolsonaro, che è noto per la sua nostalgia nei confronti della dittatura militare. Secondo il Guardian, la maglietta potrebbe rimanere un simbolo politico rilevante in vista delle elezioni di ottobre, alle quali Lula si ricandiderà.