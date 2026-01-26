Si sa ancora poco sull’uomo ucciso a Milano da un agente di polizia

Caricamento player

Un uomo di 28 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. Ci sono poche informazioni: si sa quello che ha riferito la polizia, e cioè che l’uomo si sarebbe avvicinato a una pattuglia che stava effettuando controlli antidroga, puntando una pistola contro gli agenti; a quel punto uno di loro avrebbe sparato un colpo, uccidendolo. Non è chiaro se l’arma nelle mani dell’uomo fosse vera. L’omicidio è avvenuto in via Giuseppe Impastato attorno alle 18. Fonti della polizia hanno detto che era «un soggetto straniero noto alle forze dell’ordine».