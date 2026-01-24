Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, che aveva confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo

Sono stati trovati morti nella propria abitazione ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma) Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che pochi giorni fa aveva confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Le indagini sulla morte dei due coniugi sono in corso, ma le autorità ipotizzano possa essersi trattato di un suicidio.

Torzullo, un’ingenera di 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio e il suo corpo era stato trovato 10 giorni dopo in uno dei terreni dell’azienda di Claudio Carlomagno. I due vivevano ad Anguillara Sabazia, hanno un figlio di 10 anni e si stavano separando. Carlomagno era stato fermato e portato nel carcere di Civitavecchia con le accuse di occultamento di cadavere e femminicidio: durante un interrogatorio ha detto di aver ucciso la moglie nel corso di una lite. La procura dovrà stabilire se Carlomagno abbia agito da solo o con altri o se avesse o meno pianificato di uccidere la moglie, tra le altre cose.

Se hai bisogno di aiuto o sostegno qui c’è l’elenco di tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza della rete Di.Re. È anche possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito, attivo 24 ore su 24 con un’accoglienza disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. In entrambi i casi si riceveranno indicazioni da persone che hanno l’esperienza e la formazione più completa per occuparsi di questa questione. È anche possibile, di fronte a una situazione di emergenza, chiamare i carabinieri o la polizia al 112