È stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, che era scomparsa l’8 gennaio

È stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, ingegnera di 41 anni e dipendente di Poste Italiane che era scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, un comune vicino a Roma. Il corpo è stato trovato sotterrato nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, durante degli scavi fatti domenica mattina dai carabinieri.

Al momento il corpo non è stato identificato ufficialmente, ma Repubblica scrive che i familiari hanno riconosciuto indumenti e accessori di solito usati da Torzullo. Il corpo della donna sarà trasferito in un istituto di medicina legale per effettuare l’autopsia.

Carlomagno, che da ore si trova in una caserma dei carabinieri, è indagato a piede libero per omicidio dalla scorsa settimana. Era stato lui stesso a denunciare la scomparsa di Torzullo il 9 gennaio. Sabato fonti della procura di Civitavecchia avevano reso noto che erano state trovate tracce di sangue sugli abiti, in casa, nell’auto e dentro a un camion di Carlomagno. Chi indaga aveva quindi deciso di effettuare nuovi scavi nel terreno dell’azienda ad Anguillara.

Stando a quanto ricostruito dall’esame delle telecamere di sorveglianza della casa di Carlomagno e Torzullo, la donna non era più uscita dalle 19:30 dell’8 gennaio. Anche il suo cellulare non risultava essere stato spostato dalla casa, e la sua auto era ancora parcheggiata lì vicino. Carlomagno aveva però detto ai carabinieri di aver visto la moglie per l’ultima volta alle 23. Il giorno dopo Carlomagno era uscito per andare al lavoro intorno alle 7.

Nei giorni scorsi gli investigatori avevano sequestrato la casa, le auto di Carlomagno e Torzullo, e alcuni uffici riconducibili a Carlomagno. Da quanto emerso finora, avevano fatto capire di ritenere contraddittoria la versione dei fatti data da Carlomagno. Uno zio di Torzullo aveva detto a Repubblica che i due si erano separati e avevano fissato un appuntamento con un giudice per decidere sull’affidamento del figlio.