Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e Sardegna

In Sicilia, Calabria e Sardegna l’arrivo del ciclone Harry ha creato estesi danni a strade, edifici e infrastrutture, con allagamenti, frane ed evacuazioni di decine di famiglie dalle loro case. Per ora non ci sono stati morti né feriti. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle tre regioni sono stati oltre 1.600 e in alcune zone i soccorsi all’interno delle città sono stati fatti a bordo di gommoni per via del livello dell’acqua, che ha sommerso le automobili e provocato danni soprattutto a case ed edifici al pianterreno. Molte strade sono piene di detriti e sono state chiuse scuole e uffici pubblici. Le aree più colpite sono quelle di Catania e Catanzaro, rispettivamente in Sicilia e in Calabria.

A Santa Teresa di Riva, vicino a Messina, la mareggiata ha distrutto un tratto della strada sulla costa, provocandone il crollo e causando una grossa voragine con blocchi di asfalto finiti in mare:

Soprattutto nella zona di Catania e Catanzaro le mareggiate provocate dal ciclone hanno creato onde alte e molto intense che si sono abbattute sulla costa invadendo le strade delle città, trasformandole in torrenti di acqua e fango che hanno trascinato con sé detriti e oggetti di vario tipo:

Dopo il passaggio del ciclone le strade si sono riempite di pezzi di barriere di protezione, barche e rottami di barche distrutte dalle onde, oltre che di pezzi di infrastrutture e di terra, detriti vari e porzioni di vegetazione:

In Calabria la zona più colpita è stata il quartiere Lido di Catanzaro, che si è completamente allagato, con l’acqua che ha sommerso in parte le automobili e ha inondato case e negozi che si trovavano al piano terra. I vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere le persone a bordo di gommoni: