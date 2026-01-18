“Buen Camino” è diventato il film che ha incassato di più nella storia italiana

Buen Camino, il film di Checco Zalone uscito lo scorso 25 dicembre, è diventato il film che ha incassato più soldi dai biglietti del cinema nella storia italiana. Da pochi giorni Buen Camino ha incassato in tutto 68,8 milioni di euro. Il record precedente apparteneva al primo film della saga di Avatar, con 68,6 milioni. All’inizio della settimana Buen Camino era anche diventato il film italiano con maggiori incassi nella storia d’Italia, superando un altro film di Zalone, Quo Vado?.

Buen Camino aveva subito ottenuto risultati notevoli fin dai primi giorni di uscita nei cinema. Con oltre 5,6 milioni di incassi aveva ottenuto il miglior risultato di sempre in Italia nel giorno di Natale, superando Natale a New York (2006). Il 1° gennaio il film aveva incassato altri cinque milioni di euro: questo risultato nel giorno di Capodanno, scrive l’ANSA, era stato battuto solo da altri due film di Zalone, Quo Vado? e Tolo Tolo (2020), che però erano usciti proprio a Capodanno.

Checco Zalone però non ha nessuna speranza invece di battere i record storici di biglietti venduti. Quo Vado?, che fino a pochi giorni fa era il primo film italiano per incassi, è quarantatreesimo nella classifica dei film che hanno venduto più biglietti nella storia del cinema in Italia. I film che sono stati visti da più persone infatti sono tutti concentrati tra gli anni Cinquanta e Settanta, quando il cinema era un passatempo molto più popolare. Il dottor Zivago, il primo di questa classifica stilata dalla SIAE, vendette 22,9 milioni di biglietti nel 1965, mentre il secondo più visto, Il padrino, ne vendette 21,8 milioni nel 1972.

Il vero nome di Checco Zalone è Luca Medici. Ha 48 anni ed è lo sceneggiatore e attore di maggiore successo del cinema italiano degli ultimi quarant’anni. Finora ha fatto 6 film (cominciò nel 2009 con Cado dalle nubi), ottenendo ogni volta record molto difficili da battere.

– Leggi anche: Il cammino di Checco Zalone