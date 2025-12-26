“Buen camino”, il nuovo film di Checco Zalone, ha incassato oltre 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione

Il 25 dicembre è uscito Buen camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante: nel suo primo giorno di programmazione è stato visto da 680mila persone e ha incassato oltre 5,6 milioni di euro. Ha inoltre ottenuto il 78,8 per cento dell’incasso complessivo delle sale italiane nella giornata di ieri. Lo ha rilevato Cinetel, la società che registra gli incassi in Italia.

Buen camino è uscito a cinque anni di distanza dall’ultimo film di Zalone, Tolo Tolo, in 1.200 sale, un numero altissimo che nessun altro, se non Zalone stesso, aveva mai raggiunto (in Italia le sale sono circa 3500). Tolo Tolo, che era uscito il 1° gennaio 2020, aveva incassato di più (8,6 milioni circa) ma aveva ottenuto una quota minore degli incassi complessivi: il 75,6 per cento,

Il secondo film che ha incassato di più il 25 dicembre 2025 è stato Avatar – Fuoco e Cenere, che con 88.500 presenze ha incassato 868.300 euro circa. Avatar però è nelle sale dal 17 dicembre: finora ha incassato in tutto circa 10,5 milioni di euro.

Buen camino e Avatar sono entrambi film per i quali si prevedono incassi molto alti anche se meno alti dei precedenti: si stimano circa 30-40 milioni per Zalone e 20-30 per Avatar (Tolo Tolo e Avatar – La via dell’acqua invece incassarono entrambi circa 45 milioni di euro). Nessuno (neanche le società che li distribuiscono) si aspettava che sarebbero usciti a un solo weekend di distanza, e nelle scorse settimane si era discusso della possibilità che si rubassero spettatori a vicenda e che rendessero molto difficile la vita ad altri film più piccoli in uscita nel periodo natalizio.

Per avere un riferimento: il terzo film più visto al cinema il 25 dicembre è stato Norimberga, con 27.600 presenze e 231mila euro di incassi.

– Leggi anche: Il cammino di Checco Zalone