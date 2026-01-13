“Buen Camino” di Checco Zalone è il film italiano che ha incassato di più in Italia

Buen Camino, il film di Checco Zalone uscito lo scorso 25 dicembre, è diventato il film italiano con i più alti incassi di sempre in Italia. Zalone ha battuto sé stesso: ha superato di qualche centinaio di migliaia di euro un suo film precedente, Quo Vado?, che nel 2016 aveva incassato poco più di 65 milioni di euro. Ma è probabile che nei prossimi giorni Buen Camino superi anche i 68 milioni del primo film di Avatar (2010), diventando il film con maggiori incassi nella storia dei cinema italiani.

Gli incassi di Buen Camino risentono di alcune congiunture favorevoli, come l’aumento del prezzo dei biglietti generato dall’inflazione. Per quanto riguarda il numero di biglietti venduti, invece, Quo Vado? è ancora nettamente avanti: 9,3 milioni contro gli 8,1 di Buen Camino. Il vero nome di Checco Zalone è Luca Medici. Ha 48 anni, e finora ha interpretato sé stesso in 6 film (cominciò nel 2009 con Cado dalle nubi), segnando ogni volta record molto difficili da battere.

