È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

È morto il presidente della squadra di calcio della Fiorentina, l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso. Aveva 76 anni, da tempo circolavano voci sul suo stato di salute ed erano ormai anni che non veniva in Italia per seguire la squadra. L’annuncio è stato dato in un comunicato dalla stessa Fiorentina.

Commisso era nato in Calabria nel 1949 ma era emigrato da bambino negli Stati Uniti. Dopo una carriera nel settore della finanza nel 1995 aveva fondato Mediacom, una delle più importanti aziende statunitensi che gestiscono la rete televisiva via cavo (cioè il modo con cui negli Stati Uniti si possono vedere diversi canali a pagamento). Aveva comprato la Fiorentina nel 2019, investendo soprattutto nella costruzione di un enorme centro sportivo, il Viola Park.

Dal punto di vista sportivo, durante la sua gestione la Fiorentina ha alternato stagioni buone e anzi quasi esaltanti (nel 2023 arrivò sia in finale di Conference League sia di Coppa Italia, perdendole entrambe) ad altre mediocri. Al momento sta vivendo quella più complicata in assoluto della sua storia recente.