È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli

È morta Valeria Fedeli, sindacalista e ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca durante il governo Gentiloni, fra il 2016 e il 2018. Aveva 76 anni. Fedeli era di Treviglio, in provincia di Bergamo, ma viveva a Roma. Ebbe a lungo incarichi dirigenziali in vari settori della CGIL, uno dei tre principali sindacati italiani. Nel 2012 lasciò l’attività da sindacalista per entrare in politica, venendo eletta in Senato con il Partito Democratico alle elezioni del 2013. In quella legislatura fu anche vicepresidente del Senato. Venne riconfermata alle elezioni del 2018 e rimase in carica fino al 2022.

