Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia

Il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò, gli italiani che erano stati imprigionati in Venezuela per oltre un anno e liberati all’alba di lunedì mattina, sono tornati in Italia. Sono arrivati con un volo di Stato partito da Caracas, la capitale del Venezuela, e atterrato martedì mattina all’aeroporto di Ciampino, vicino a Roma. Il volo è atterrato in una zona chiamata CAI, Compagnia aeronautica italiana, dove decollano e atterrano gli aerei dei servizi segreti. Ad attenderli c’erano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oltre alla madre di Trentini, Armanda Colusso, la sua avvocata Alessandra Ballerini, e l’avvocato di Burlò, Maurizio Basile.

Parlando con i giornalisti, Basile ha detto che Burlò, che ha 52 anni, è «molto provato». Lunedì la Stampa aveva riportato un suo racconto della detenzione, in cui diceva di essere stato costretto a dormire per più di un anno per terra.

Burlò è un imprenditore torinese che prima della sua scarcerazione non era molto noto, benché in Italia sia accusato di diversi reati fiscali e finanziari. Il caso di Trentini invece era stato molto seguito e aveva dato origine a una grande campagna in favore della sua liberazione. Sia Burlò che Trentini erano stati arrestati nel novembre del 2024 perché il governo venezuelano voleva usare la loro detenzione nel tentativo di fare pressione sul governo italiano e ottenere un riconoscimento formale (è una pratica nota come diplomazia degli ostaggi). Trentini si trovava in Venezuela per l’ong internazionale Humanity & Inclusion, che aiuta le persone con disabilità.

