È cambiato il sistema che decide il prezzo dei biglietti dell’Alta Velocità di Trenitalia

Dal 1° gennaio del 2026 è entrato in vigore un nuovo sistema che regola i prezzi dei biglietti dei treni dell’Alta Velocità di Trenitalia, le cosiddette “Frecce”. Ora i prezzi cambiano a seconda della domanda: aumentano per le date e gli orari su cui c’è tanta richiesta di biglietti, e viceversa diminuiscono per le date e gli orari su cui ce n’è di meno.

È il sistema chiamato “dinamico” (spesso in inglese, dynamic pricing), piuttosto familiare a chi viaggia spesso perché è lo stesso usato da tempo dalle compagnie aeree. Ma lo usano spesso anche hotel, o eventi come concerti e manifestazioni sportive, riservandosi la possibilità di abbassare i prezzi per incentivare le vendite quando la domanda è bassa. Ed è un sistema criticato perché non garantisce a chi compra la trasparenza dei prezzi, ma li calcola in base a quanto le persone sono disposte a pagare.

Il sistema delle compagnie aeree e quello appena introdotto da Trenitalia si basano su un algoritmo che analizza in tempo reale l’andamento della domanda sulle tratte, ma anche altri fattori come i prezzi della concorrenza, la stagionalità e il comportamento dei clienti. L’obiettivo è ottimizzare il riempimento dei treni, aumentando i passeggeri per le tratte meno richieste ed evitando viaggi con carrozze semivuote.

Fino al 2025 l’Alta Velocità di Trenitalia, a prescindere dalla domanda, aveva ogni giorno una quota fissa di biglietti scontati nelle fasce “Super Economy” ed “Economy”, e man mano che questi finivano rimanevano disponibili i biglietti di fascia più alta (che oltre a costare di più quasi sempre garantiscono qualche servizio aggiuntivo, come una maggiore flessibilità per cambiare il biglietto o per annullare un viaggio). Questa quota fissa di biglietti scontati non c’è più.

In sostanza ora conviene prenotare i viaggi con anticipo, mentre verosimilmente i prezzi sono quasi sempre più alti se si acquistano i biglietti molto a ridosso di un viaggio. Italo, concorrente di Trenitalia sull’Alta Velocità, per ora non ha introdotto un sistema dinamico ed è rimasto a quello vecchio, con le quote di biglietti scontati prestabiliti.

