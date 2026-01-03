I feriti italiani nell’incendio a Crans-Montana sono 14

Sabato mattina l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha aggiornato il bilancio degli italiani coinvolti nell’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana: i feriti sono 14, uno in più rispetto a quanto comunicato in precedenza, e le persone di cui non si hanno informazioni sono 6. In totale i feriti sono 121, di cui cinque non ancora identificati: accertarne l’identità è difficile perché hanno il viso bendato per le medicazioni e sono intubati, e quindi non possono parlare. Secondo il bilancio delle autorità svizzere, i morti sono in tutto 40.

Il 3 gennaio sono stati identificati i primi quattro morti, i cui corpi sono stati restituiti alle famiglie: sono due ragazze e due ragazzi svizzeri fra i 16 e i 21 anni. Cornado ha spiegato che la maggior parte delle procedure di identificazione dovrebbe concludersi entro domani, ma che per alcuni casi potrebbero essere necessari tempi più lunghi.

Al momento otto feriti italiani, fra cui una ragazza di 15 anni trasferita nella mattinata di sabato dalla Svizzera, si trovano all’ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni; gli altri sei si trovano negli ospedali svizzeri e sono stati dichiarati non trasportabili. Due di questi sono considerati italiani ma non sono ancora stati riconosciuti con certezza.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che, qualora venissero identificati cittadini italiani tra le vittime, saranno organizzati voli di Stato per il rimpatrio delle salme.

Sabato è stato anche rintracciato un cittadino italiano di cui finora le autorità non avevano avuto informazioni: Giuliano Biasini, 49 anni, originario di Piedimonte San Germano, in Lazio. Biasini in realtà non si trovava a Le Constellation nella notte di Capodanno, ma in un altro locale poco distante.

