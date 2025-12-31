Senza di te

Caricamento player

Nel 2025 sono morte scrittrici e scrittori, artisti, politici, scienziate e scienziati, atleti, attrici, attori, musicisti, imprenditori, giornalisti, figure pubbliche amate, discusse, contestate. Persone molto diverse tra loro, accomunate dall’aver inciso — che lo abbiano voluto o meno — su una parte di mondo e della sua storia. Molte hanno fatto cose che ci hanno fatto stare bene, anche solo per qualche minuto. Altre hanno rappresentato conflitti, errori, scelte che hanno avuto conseguenze gravi. Ma sono tutte persone che, in modi diversi, conoscevamo pur non avendole mai incontrate: è uno degli effetti strani e potenti della notorietà, che il Post racconta ogni anno. Sono persone che non ci saranno più nel 2026 e che nel bene o nel male hanno spesso cambiato qualcosa anche per noi.