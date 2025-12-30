È stata sospesa la circolazione dei treni Eurostar per un guasto nel tunnel della Manica

La circolazione di tutti i treni Eurostar tra Londra e Parigi è stata sospesa. Eurostar ha detto che è dovuto a un problema al sistema di alimentazione nel tunnel della Manica, che ha causato l’arresto di un treno che lo stava percorrendo. Non sono state date ulteriori informazioni, ma l’operatore ha detto che il traffico riprenderà gradualmente nel pomeriggio, dopo un controllo.

In precedenza, Eurostar aveva consigliato ai passeggeri di rimandare il viaggio ed erano stati segnalati ritardi di tre ore. Oltre al traffico dei treni-passeggeri, sono stati sospesi anche quelli “LeShuttle”, che caricano le auto a Folkestone, lato inglese, e Calais, lato francese, dove ci sono code. Il treno fermo per il guasto è proprio un “LeShuttle”. Il periodo delle vacanze invernali è uno di quelli di maggiore affluenza per i treni Eurostar.