Che anno è stato, con le fotografie
Quelle che raccontano un po' delle cose successe nel 2025 e quelle più semplicemente belle da guardare
Nel 2025 è continuata la guerra nella Striscia di Gaza – con i bombardamenti israeliani, la tragica situazione umanitaria, i cessate il fuoco e gli scambi tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, le manifestazioni in giro per il mondo per la Palestina – ed è proseguita anche quella in Ucraina, nonostante i molti negoziati inconcludenti. È stato l’anno del nuovo papa, del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, del furto al Louvre, e ci sono stati eventi meteorologici estremi in varie parti del mondo. Sono alcune delle notizie mostrate dalle foto di questa raccolta, selezionate tra quelle che ci ricordano una parte delle cose successe fin qui e alternate a momenti quotidiani semplicemente belli da guardare.
Attenzione, alcune immagini sono forti.