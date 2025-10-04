Le foto delle grandi manifestazioni in Italia per la Flotilla e per Gaza

Venerdì le manifestazioni in tutta Italia a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla hanno avuto una partecipazione eccezionale, con migliaia di persone che hanno marciato in cortei organizzati in moltissime città italiane. È stata occupata temporaneamente qualche università, sono stati bloccati porti, strade e autostrade, treni e voli sono stati cancellati. Le manifestazioni sono state perlopiù pacifiche, con scontri con la polizia isolati e dalle conseguenze limitate. I sindacati sostengono che abbiano manifestato fino a due milioni di persone, mentre il governo dice che a stento si arrivava a 400mila: sono stime sempre difficili da verificare e vanno prese con le dovute cautele, ma dalle foto è evidente che la partecipazione e la diffusione dei cortei sono state straordinarie. Sabato è previsto un altro grande corteo a Roma.

Da giorni in Italia si manifesta a sostegno della popolazione palestinese, con un’intensità sempre maggiore anche per via di un’attenzione mediatica e pubblica sulla Global Sumud Flotilla molto più alta rispetto ad altri paesi. C’entrano anche il contesto politico e il fatto che queste proteste sono diventate in parte un modo per manifestare dissenso verso la posizione su Gaza e sulla Flotilla tenuta dal governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato le proteste in modo sprezzante suggerendo che siano solo un modo per allungare il weekend, e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva più volte minacciato di vietarle, ma alla fine non l’ha fatto.

