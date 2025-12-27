Negli Stati Uniti sono stati cancellati oltre 1.500 voli in vista di forti nevicate

Negli Stati Uniti migliaia di voli sono stati cancellati o ritardati per prevenire le conseguenze delle forti nevicate previste soprattutto nella zona di New York, Boston, Chicago e, in Canada, a Toronto. Secondo il sito FlightAware ci sono già state 1.600 cancellazioni e 7.400 ritardi. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un’allerta per tempeste di neve fino al pomeriggio di sabato, ora locale di New York, prevedendo fino a 23 centimetri di neve.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha invitato le persone a evitare i viaggi non necessari. Ogni anno durante le festività natalizie arrivano circa 7 milioni di turisti da ogni parte del mondo.