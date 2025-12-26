Cos’è successo quest’anno nella politica italiana, in 20 foto

Anche in un anno in cui tutto sommato è successo poco nella politica italiana – il governo è stabile, i cinque referendum per cui si è votato in primavera non sono passati, le elezioni regionali d’autunno non hanno spostato granché – ci sono foto che vale la pena riguardare e mettere in archivio per varie ragioni. Alcune sono semplicemente importanti, vedi quella sulla liberazione di Cecilia Sala. Altre mostrano bene una promessa non mantenuta, vedi il ponte sullo Stretto. Altre ancora le abbiamo incluse perché sennò si rischiava di dimenticarle per sempre, su fatti rilevantissimi ma che lo sono stati per un istante (tipo: ve lo ricordate Zampolli, vero? Ecco).