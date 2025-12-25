Perché Natale è proprio oggi

Nella tradizione cristiana il Natale è la festività che celebra la nascita di Gesù. La data del 25 dicembre però è simbolica, visto che non ci sono fonti storiche sulla vita di Gesù che ne collochino la nascita in quel giorno preciso. Non sappiamo nemmeno con certezza quando i cristiani abbiano cominciato a festeggiare questa ricorrenza: sicuramente almeno dal 336 d.C., come è indicato nel Cronografo del 354, una specie di calendario che è anche il primo documento a contenere un riferimento al Natale.

Il 25 dicembre fu scelta come data simbolica per ricordare la nascita di Gesù e cristianizzare le feste pagane che si celebravano nell’Impero Romano: i Saturnali e la festa del cosiddetto “Sole Invitto”.

– Magari ti interessa: Cose spiegate bene. A Natale tutti insieme

Cos’erano i Saturnali, cioè il Natale prima del Natale

I Saturnali, Saturnalia in latino, erano una festività della religione romana che si celebrava dal 17 al 23 dicembre in onore del dio Saturno, il corrispettivo del greco Crono. Come nelle antiche feste che nel tempo si sono trasformate nel Carnevale, durante i Saturnali le comuni regole sociali venivano invertite: per esempio, capitava che i padroni servissero a tavola i loro schiavi. Come molte persone oggi pensano che il Natale sia il giorno più bello dell’anno, così pensava il poeta Catullo del 17 dicembre.

Molte tradizioni dei Saturnali nel tempo sono state trasmesse al Natale cristiano: tra queste lo scambio dei regali, che quindi è più antico delle tradizioni cristiane. Avveniva negli ultimi giorni dei Saturnali, durante il Sigillaria. Dato che scambiare oggetti di valore sarebbe stato contrario allo spirito della festa, si donavano e si ricevevano cose semplici, simboliche. Ai bambini venivano regalate statuette di pasta dolce – i sigilla – a forma di bambole e animali.

– Leggi anche: Capre, cetriolini, ragnatele e altre tradizioni natalizie insolite

Alla fine del Terzo secolo il calendario civile romano indicava come solstizio d’inverno il 25 dicembre. In tutte le antiche culture dell’emisfero boreale il solstizio d’inverno viene festeggiato perché è il giorno dopo il quale le ore di luce aumentano, e per questo è legato alle divinità solari.

Sempre nel Terzo secolo, nell’Impero Romano il 25 dicembre si festeggiava anche il dio del Sole Invitto (cioè “mai sconfitto”), che riuniva in sé vari dèi solari di diverse religioni: il greco Helios, il siriano El-Gabal e il persiano Mitra.

Negli ultimi secoli dell’Impero Romano, prima che il cristianesimo diventasse la religione ufficiale, non erano rari questi culti che sovrapponevano varie divinità creando nuove religioni molto aperte. In particolare la religione del Sole Invitto era una di quelle che già prima dell’affermarsi del cristianesimo si avvicinava al monoteismo.

Il 25 dicembre fu scelto come giorno della nascita di Gesù – dopo aver preso in considerazione date come il 18 novembre, il 28 marzo e il 20 maggio – per “coprire” la festa del Sole Invitto e avere un’ulteriore argomentazione per convincere i pagani a convertirsi: non avrebbero perso la loro festa una volta diventati cristiani. La figura di Gesù era proposta a questi fedeli come quella del “vero” Sole.

Le altre tradizioni natalizie

Nel corso del tempo, e con la diffusione del cristianesimo, il Natale si è arricchito di molte tradizioni a loro volta provenienti da altre celebrazioni del solstizio d’inverno.

L’albero di Natale, per esempio, arriva dalla tradizione germanica della festa del solstizio d’inverno, chiamata Yule. Nelle lingue scandinave il periodo del Natale si indica tuttora con espressioni che derivano chiaramente da questo termine: Jul in svedese, danese e norvegese, Jól in islandese. Altri elementi tradizionali pagani sono passati alla festa di Capodanno, invece che al Natale: tra questi i fuochi e i falò che venivano accesi per il solstizio.

La storia dietro Babbo Natale invece è più complessa. L’Enciclopedia Britannica spiega che questa figura è nata a partire da quella di San Nicola di Bari, anche noto come San Nicola di Myra, città nell’attuale Turchia in cui era vescovo; morì il 6 dicembre 343, e le sue spoglie furono portare a Bari nell’Undicesimo secolo. Il culto di questo santo è sempre stato legato all’idea dei doni recapitati ai bambini, e nel tempo la sua figura si è evoluta in quella di Babbo Natale, passando per il Sinterklaas olandese, portato nella colonia americana di New Amsterdam, poi diventata New York, e lì trasformatosi in Santa Claus.

Dopo la Seconda guerra mondiale, con il diffondersi della cultura statunitense nel mondo, Babbo Natale è diventato popolare anche in Italia, dove nella maggior parte delle regioni ha preso il posto di Gesù Bambino, Santa Lucia o San Nicola nel portare i doni ai bambini.

– Leggi anche: 15 film da vedere durante le feste