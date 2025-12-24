Gli Stati Uniti hanno negato il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che è l’equivalente del ministero degli Esteri italiano, ha fatto sapere di aver sanzionato cinque persone europee negando loro il visto per entrare nel paese: tra loro c’è soprattutto Thierry Breton, ex commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi. L’accusa nei loro confronti è di voler limitare la libertà di pensiero negli Stati Uniti e di danneggiare gli interessi statunitensi facendo pressioni sulle grandi piattaforme tecnologiche per limitare la disinformazione.

Il motivo principale è il Digital Services Act (DSA), la legge europea sulla sicurezza e sulla trasparenza dei servizi digitali, in vigore da agosto del 2023. È una legge molto importante, fortemente voluta proprio da Breton, che ha l’obiettivo di ridurre il rischio di diffusione di notizie false sui social media, e che chiede alle grandi aziende tecnologiche di filtrare, bloccare o rimuovere contenuti nocivi o pericolosi. Per chi non adempie agli obblighi sono previste pene molto pesanti, fino al 6 per cento del loro fatturato annuale.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha annunciato la decisione dicendo che le persone sanzionate hanno cercato di «costringere le piattaforme americane a censurare, demonetizzare e sopprimere i punti di vista americani a cui si oppongono». Rubio inizialmente non aveva fatto i nomi delle persone sanzionate, che sono stati comunicati più tardi dalla sottosegretaria per la diplomazia pubblica, Sarah Rogers. Oltre a Breton, ci sono quattro persone a capo di ong e organizzazioni che si occupano di contrastare la diffusione di notizie false e discorsi d’odio su Internet: Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon della ong tedesca HateAid; Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate; e Clare Melford, a capo del Global Disinformation Index, anche questo con sede nel Regno Unito.

Le sanzioni sono state imposte pochi giorni dopo che la Commissione Europea aveva multato il social network X per 120 milioni di euro proprio per alcune violazioni del Digital Services Act (DSA). Era stata la prima multa europea per il mancato rispetto del DSA e riguardava nello specifico il sistema delle spunte blu, usato da X per indicare che l’identità di un utente è stata verificata, principalmente nel caso di persone famose. Secondo la Commissione Europea è però un sistema ingannevole, dato che su X ormai da tempo la spunta blu si può ottenere semplicemente pagando, senza seguire alcuna procedura di verifica dell’identità.

La multa era stata molto criticata sia da Rubio che dal vicepresidente JD Vance, che avevano accusato l’Europa di voler censurare la libertà di pensiero sui social network.