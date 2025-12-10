È morta la scrittrice inglese Sophie Kinsella

È morta Sophie Kinsella, scrittrice inglese nota per I love shopping, una serie di romanzi rosa di grande successo. Aveva 55 anni e nel 2022 le era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Era nata nel 1969 a Londra col nome Madeleine Sophie Wickham: dopo aver scritto i primi romanzi con il suo vero nome, a partire dal 2000 aveva iniziato a usare lo pseudonimo con cui sarebbe diventata famosa in tutto il mondo.

In un comunicato la famiglia ha detto che «nonostante la sua malattia, che sopportava con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava molto fortunata, per avere una famiglia e amici così meravigliosi e per aver avuto uno straordinario successo nella sua carriera di scrittrice. Non ha dato nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto».

Kinsella veniva associata al cosiddetto “chick lit”, un’espressione inglese utilizzata per descrivere quei romanzi le cui protagoniste sono donne tra i venti e i quarant’anni, ambiziose, brillanti e determinate che vivono in grandi città e lavorano in contesti creativi come l’editoria, il giornalismo e la moda. Il primo libro di I love shopping, uscito nel 2000, è probabilmente il romanzo chick lit più famoso mai pubblicato, con una fama paragonabile soltanto a quella di Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger.

Racconta la storia di Rebecca Bloomwood, detta Becky, una giovane giornalista che scrive di temi economici e finanziari. Il romanzo gioca anche su un paradosso: nonostante l’argomento di cui si occupa, e pur curando una rubrica in cui consiglia investimenti ai propri lettori, Becky è molto spendacciona e ha grosse difficoltà a tenere sotto controllo le spese, proprio per via della sua enorme passione per lo shopping.

Dai primi due romanzi della serie è stato tratto un film diretto da P. J. Hogan, I love shopping (2009). Kinsella aveva scritto diversi altri romanzi, tra cui alcuni per ragazzi, e aveva collaborato con riviste e tabloid inglesi.