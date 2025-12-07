Caricamento player

Domenica mattina c’è stato un tentativo di colpo di stato in Benin, paese africano che si trova nel golfo di Guinea (a ovest). Un gruppo di militari, che si è presentato come “Comitato militare per la rifondazione”, ha letto un annuncio alla televisione di stato, sostenendo di avere deposto il presidente, Patrice Talon. Ha anche detto di avere chiuso i confini e di avere sospeso l’attività di tutti i partiti politici. Poco dopo le 12 il ministro dell’Interno, Alassane Seidou, ha detto che l’esercito ha sventato un colpo di stato e che la situazione è sotto controllo.

Un collaboratore del presidente ha detto all’agenzia AFP che Talon sta bene, che si trova in un posto sicuro e che l’esercito sta riprendendo il controllo del paese. La situazione al momento è ancora piuttosto confusa, e non si hanno notizie molto chiare su quello che sta avvenendo. Il segnale della televisione pubblica è stato interrotto poco dopo l’annuncio dei militari.

L’ambasciata francese in Benin ha scritto su X che ci sono stati alcuni spari vicino a Camp Guezo, in prossimità della residenza ufficiale del presidente, a Cotonou, la città più popolosa del paese. Giornalisti di AFP hanno detto che alcuni militari bloccavano l’accesso alla televisione nazionale e alla residenza di Talon, ma che nel resto della città tutto era piuttosto tranquillo.

Il Benin ha una popolazione di 14,5 milioni di abitanti, e nella sua storia ci sono stati diversi colpi di stato. Talon, un imprenditore di 67 anni attivo soprattutto nella produzione di cotone, è diventato presidente dopo avere vinto le elezioni presidenziali nel 2016, e poi di nuovo nel 2021. Il suo attuale mandato scade nel 2026 e a quel punto non potrà ricandidarsi.