Una donna scomparsa in provincia di Lecce era stata data per morta, invece è viva

Giovedì sera è stata trovata viva Tatiana Tramacere, una donna di 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce, di cui non si avevano notizie dal 24 novembre. È stata trovata dai carabinieri in buone condizioni a casa di un amico, Dragos-Ioan Ghermescu, che era stato l’ultima persona a vederla prima della scomparsa. Poco prima del ritrovamento di Tramacere, molti giornali avevano diffuso la notizia della sua morte con dettagli su dove fosse stato trovato il corpo (in un campo) e su una confessione di Ghermescu. Non è chiaro quale fosse la fonte di queste notizie false: nel giro di poco tempo comunque i carabinieri e l’avvocato della famiglia Tommaso Valente le avevano smentite parlando con l’Ansa.

Ghermescu era già indagato per istigazione al suicidio, e ora le indagini stanno cercando di capire se avesse sequestrato Tramacere o se lei si fosse nascosta a casa sua volontariamente. Le indagini su Ghermescu hanno portato alla perquisizione della mansarda di sua proprietà, e lì Tramacere è stata trovata in uno stanzino. Secondo i carabinieri stava bene, ma era comunque provata e faceva fatica a parlare. È stata portata in ospedale prima di tornare dalla famiglia, sotto la cui casa giovedì sera si è radunata una grande folla per festeggiare.

Nel pomeriggio del 24 novembre Tramacere aveva incontrato Ghermescu in un parco, dove sarebbero rimasti per circa due ore. Ghermescu, che negli scorsi giorni aveva rilasciato molte dichiarazioni, tra cui al programma Chi l’ha visto?, aveva raccontato che avevano parlato di un viaggio che Tramacere aveva in programma: secondo lui voleva andare a Brescia per incontrare il suo ex fidanzato, e aveva comprato già il biglietto del pullman. Ghermescu aveva detto che si era offerto di accompagnarla, che nel corso dell’incontro avevano avuto una piccola discussione, ma che poi si erano salutati in modo pacifico.

I genitori avevano denunciato la scomparsa di Tramacere solo dopo quattro giorni, perché avevano detto che era solita allontanarsi senza avvertire: in questo caso aveva salutato la madre dicendo che andava al lavoro. Anche la madre sapeva del viaggio a Brescia, dove Tramacere voleva andare per riconciliarsi con l’ex fidanzato. Tramacere sul pullman per Brescia non era però mai salita.